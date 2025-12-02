Trump bekeményített: légtérzár és ultimátum Venezuelának

A diplomáciai kesztyűk lekerültek, Donald Trump pedig nem blöfföl. Az amerikai elnök egyértelmű ultimátumot intézett a venezuelai rezsimhez: vagy önként távoznak a hatalomból és biztonságban elhagyhatják az országot, vagy szembe kell nézniük a következményekkel. A válasz sem késett sokat: Caracas dühödten tiltakozik a légtérzár ellen, miközben a háttérben már a menekülési útvonalakról alkudoznak.
A geopolitikai pókerparti elérte a forráspontot, miután Donald Trump asztalra csapott, és bejelentette: az Egyesült Államok teljesen lezárná a dél-amerikai ország légterét, hogy véget vessen a bűnözői hálózatok szabad mozgásának. A Venezuela válasza borítékolható volt: a rezsim a nemzetközi jogra hivatkozva hisztérikusan újfent nekiment Washingtonnak, miközben Nicolas Maduro kétségbeesetten próbálja megtartani a hatalmát a Cartel de los Solest terrorszervezetté nyilvánítása után is.