Trump bekeményített: légtérzár és ultimátum Venezuelának

A diplomáciai kesztyűk lekerültek, Donald Trump pedig nem blöfföl. Az amerikai elnök egyértelmű ultimátumot intézett a venezuelai rezsimhez: vagy önként távoznak a hatalomból és biztonságban elhagyhatják az országot, vagy szembe kell nézniük a következményekkel. A válasz sem késett sokat: Caracas dühödten tiltakozik a légtérzár ellen, miközben a háttérben már a menekülési útvonalakról alkudoznak.