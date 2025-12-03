Aktuális gabonapiaci helyzet

Egy hónappal ezelőtt arról számoltunk be, hogy pangás volt a piacokon, ami a gabonákat - különösen a búzát illeti - hiszen nagyon sok volt a termék és alacsony volt az ár. Emiatt inkább úgy döntöttek a gazdák, hogy azokat a terményeket, amelyeket eladásra szánnak inkább még visszatartják, hogy talán a jövőben emelkedik a búzaára. Hogy mi a helyzet most, arról Bidló Gábor gabonapiaci szakértő számolt be a szerdai Napindítóban.
Az ukrán gabona komoly versenytárs volt ezen a piacon, de az energiaellátási problémák miatt az ukrán gabona nem kerül ki olyan ütemben a nemzetközi piacokra, mint korábban.
Orosz gabona: Az orosz gabona fokozott nyomást gyakorol a piacra, de nem az észak-olasz piacokra érkezik.