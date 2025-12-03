A kereskedelem karácsony előtt sok fiatal munkaerőt is vár

A Black Friday, az adventi időszak és a karácsonyi vásárlási láz hatására sorra nyílnak a rövid távú munkalehetőségek, amelyek a magasabb órabérek miatt a fiatalok számára is egyre vonzóbbak – hangsúlyozza a Mind-Diák Szövetkezet vezetője.

A kereskedelem, turizmus és logisztika területére hatványozottan igaz az „év végi hajrá”: a bevásárlóközpontok, üzletek, webshopok, vendéglátóhelyek és rendezvényhelyszínek egyszerre küzdenek a megnövekedett forgalommal és a karácsonyi ünnepek miatt kieső munkaerővel. A cégeknek ezért rövid időn belül kell pótolniuk a hiányzó létszámot ahhoz, hogy kiszolgálják a vevői igényeket és a megrendelésállományt – amit jellemzően diákok bevonásával oldanak meg.