A Tisza elérte az üvegplafont, a GYED-et is elvennék

A tények makacs dolgok, és a Monitor című adásunkban górcső alá vett adatok alapján a Tisza Párt lendülete nemcsak megtorpant, hanem Üvegplafon alá szorult, ahonnan a '22-es választási eredményt legjobban eltaláló kutatóintézet előrejelzése szerint innen már csak lefelé vezet az út. A zuhanás oka nem véletlen, hiszen a kiszivárgott tervek alapján bevezetendő Tiszasarc révén a GYED is ugrana, ha Magyar Péter kormányozna, ami sokkoló visszalépés lenne a fideszes családtámogatási rendszer eredményei után. Eközben a valóság rácáfolt a riogatásra, és Megdőlt az otthonteremtési eladósodás meséje, ugyanis a statisztikák szerint soha annyian nem éltek tehermentes otthonban Magyarországon a rendszerváltás óta, mint most.