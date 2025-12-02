Mark Rutte fordulata: a NATO hirtelen a békéről beszél

A brüsszeli retorikában ritka pillanatnak lehettünk tanúi, hiszen Mark Rutte ezúttal nem a fegyverkezési versenyt, hanem a mielőbbi béke megteremtésére irányuló törekvéseket helyezte előtérbe, miközben NATO főtitkára pozíciójában leszögezte, hogy a szövetség mint védelmi szervezet határozottan fel fog lépni a hibrid támadások és a különféle destabilizációs kísérletek ellen, amiről a helyszínről Bugnyár Zoltán tudósított a külügyminiszteri tanácskozás előtt.