Jókai Mór, a jós, az amatőr csillagász és a párbajhős

Harminchárom történet Jókai Mór íróról, amelyből megismerhetjük egyebek között azt is, hogy miért veszett össze Petőfi Sándorral, mekkora párbajhős volt vagy éppen milyenek voltak a szerelmi családi viszonyai. Aki pedig a kötetet jegyzi Sal Endre író és aki a munkában segítette, Ugron Zsolna, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója.