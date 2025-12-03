NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Jókai Mór, a jós, az amatőr csillagász és a párbajhős

Harminchárom történet Jókai Mór íróról, amelyből megismerhetjük egyebek között azt is, hogy miért veszett össze Petőfi Sándorral, mekkora párbajhős volt vagy éppen milyenek voltak a szerelmi családi viszonyai. Aki pedig a kötetet jegyzi Sal Endre író és aki a munkában segítette, Ugron Zsolna, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója.

A könyv forradalmár éss író mögött megbúvó embert igyekeszik bemutatni, feltárva olyan részleteket, mint: összeszólalkozása Petőfi Sándorral, párbajhős természete, szerelmi és családi viszonyai.

Jókai Mór a próféta

Ugrón Zsolna szerint Jókai Mór egy hihetetlenül kíváncsi és szenvedélyes ember volt, akit gyermeki kíváncsiság jellemzett. Szenvedélye megmutatkozott az élet számos területén:

  • Tudományok: amatőr csillagász volt, és a Sváb-hegyi villájában rózsákat ápolt.
  • Jóslatok: a jövő század regényében (1872) megjósolta az első világháborút és a repülés megjelenését.
  • Életfilozófia: Azt üzeni a mai rohanó világnak, hogy éljük meg a pillanatot és az életünket

 

 

