Még a baloldal is elismerte a Tisza Párt zuhanását

A számok makacs dolgok, és most Menczer Tamás az Igazság órájában világított rá, hogy még a balliberális kutatócégek felmérései is kénytelenek korrigálni a vágyvezérelt adataikat, hiszen a közvélemény-kutatás eredményei szerint a Fidesz növekszik, miközben a Tisza Párt elérte a falat. A politikailag aktívak bázisán mért 45-40-es arány, sőt a Medián pálfordulása is azt jelzi, hogy a választók megismerték a brutális tiszás megszorítócsomagot, és köszönik, nem kérnek belőle.