Teljesen megújul a szentendrei elővárosi vasútvonal

Új járművek: 14 darab új, korszerű szerelvény érkezik, amelyek alacsony padlósak, teljesen átjárhatóak és nem lesznek külön kocsikra osztva

Akadálymentesítés: A teljes Szentendrétől a Batthyányi térig tartó szakaszt akadálymentesítik.

Átépítik és megemelik a peronokat.

Lifteket és mozgólépcsőket építenek be

Teljes pálya átépítése: A korszerű szerelvények nagyobb áramfelvételre való felkészítése miatt a teljes áramellátást és a pályát át kell építeni.