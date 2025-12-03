NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Teljesen megújul a szentendrei elővárosi vasútvonal

A bővítés magába foglalja az elővárosi vasút fejlesztését is. Ennek köszönhetően a főváros várhatóan naponta mentesülhet 60 000 autó forgalmától. A vasúti építéssel párhuzamosan valósul meg Budapest legnagyobb zöldfelület-fejlesztési projektje is. A HírTV Napindító című műsorának vendége volt Kovács Balázs Norbert. a budapesti kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztos.

Új járművek: 14 darab új, korszerű szerelvény érkezik, amelyek alacsony padlósak, teljesen átjárhatóak és nem lesznek külön kocsikra osztva 

Akadálymentesítés: A teljes Szentendrétől a Batthyányi térig tartó szakaszt akadálymentesítik. 

  • Átépítik és megemelik a peronokat.
  • Lifteket és mozgólépcsőket építenek be

Teljes pálya átépítése: A korszerű szerelvények nagyobb áramfelvételre való felkészítése miatt a teljes áramellátást és a pályát át kell építeni.

 

