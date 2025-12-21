NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
HírTvBelföld

Orbán Viktor elárulta, hogy titokban mire vállalkozott

Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát, azt a sorsot, amit mások szántak nekünk az első világháború után. Nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk és szegények, és én azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem – hívta fel rá a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök a szombaton, a szegedi háborúellenes gyűlésen, mellyel kapcsolatban rövid videót oztott meg a közösségi oldalán.

  Hírek
  3 órája
  Frissítve: 2 órája
  Forrás: HírTV
  Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A kormányfő kiemelte, nem arra vállalkozott, hogy összeállít és vezet egy kormányt, amelyik majd jól kormányoz, mert ezt más is meg tudja csinálni. Fotó: 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

 

