Orbán Viktor elárulta, hogy titokban mire vállalkozott

Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát, azt a sorsot, amit mások szántak nekünk az első világháború után. Nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk és szegények, és én azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem – hívta fel rá a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök a szombaton, a szegedi háborúellenes gyűlésen, mellyel kapcsolatban rövid videót oztott meg a közösségi oldalán.
A kormányfő kiemelte, nem arra vállalkozott, hogy összeállít és vezet egy kormányt, amelyik majd jól kormányoz, mert ezt más is meg tudja csinálni. Fotó:
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán