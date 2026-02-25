Junge Welt: Az ukránok mintegy 40 százaléka már hajlandó elfogadni a területi engedményeket

Putyin azt állítja, mivel nem sikerült stratégiai vereséget mérniük Oroszországra a harctéren, ezért az ellenség az egyéni és tömeges terrorra tesz fel mindent. A háború folytatása Volodimir Zelenszkij kísérlete arra, hogy hatalmon maradjon – írja a Junge Welt című német lap.

Moszkva szerint az ukrán erők „hatalmas” rakétatámadása „jelentős károkat okozott az energetikai infrastruktúrában Belgorod régiójában.

Az elmúlt órákban az Ukrajna frontvonalán fekvő Zaporizzsja régióban az orosz erők 918 támadást indítottak 36 település ellen, egy ember meghalt és hat megsérült. Az orosz erők a Herszon régiót is bombázták, egy ember meghalt és öt megsérült a támadásokban, amelyek két magas épületet és egy gázvezetéket is megrongáltak.

Az orosz erők 133 drónt és egy Iskander-M ballisztikus rakétát lőttek ki Ukrajnára a hétfő éjszakai támadások során, amelyek kedd hajnalig tartottak. Az ukrán erők pedig 111 orosz drónt lőttek le. A Herszon régióban az ukrán támadások egy ember életét követelték és két másik megsebesült, jelentette az orosz állami TASS hírügynökség. Az ukrán erők egy embert megöltek a Luhanszk régióban, kettőt pedig a Belgorod és Brjanszk régiókban, jelentette a TASS.

Oroszország Belgorod régiójában Vjacseszlav Gladkov kormányzó kijelentette, hogy az ukrán erők „hatalmas” rakétatámadása „jelentős károkat okozott az energetikai infrastruktúrában”, és a lakosok „áram-, víz- és fűtéskimaradásokkal szembesültek”. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz erők 152 ukrán drónt lőttek le a kedd reggelig tartó éjszakai támadások során.



Az Unió helyzetéről szóló tegnapi beszédében Donald Trump alig említette az ukrajnai háborút.

