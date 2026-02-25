Drogparti és tagadás: Magyar Péter szimpatizánsai nem hisznek a tényeknek

Tagadják a tényeket Magyar Péter szimpatizánsai. Sokuk szerint a politikus drogpartijáról szóló hírek valótlanok, pedig éppen az érintett ismerte el, hogy drogos buliban járt és nem tett feljelentést, sőt a helyszínt sem hagyta el. Szepesfalvi Anna, a Fidesz fővárosi képviselője híradónknak azt mondta, Magyarországot egy olyan ember akarja vezetni, aki semmire sem tud nemet mondani.



A Fidesz fővárosi képviselője szerint Magyar Péter személye aggasztó és erősen kétséges, hogy alkalmas-e politikai vezetőnek.

Szepesfalvy Anna hozzátette: aki a magánéletében sem képes jó döntéseket, az egy ország érdekében sem lenne képes erre, ha miniszterelnök lenne.