Hogyan vált Európa egy „kaotikus, fejetlen” birodalmi kísérlet terepévé, és miért maradt Magyarország az utolsó szilárd pont a nyugati világban? A Sajtóklub évzáró adásában Gajdics Ottó, Pindrok Tamás, Szabó László és Néző László mérlegre teszik 2025 legfontosabb eseményeit: Trump visszatérésétől a brüsszeli bürokrácia gátlástalan terjeszkedéséig.
Az év legnagyobb várakozása a háború lezárása volt, amely Donald Trump megválasztásával új reményt kapott, ám a brüsszeli „szabotázs” és a háborús pszichózis továbbra is Európa gazdaságát emészti.
Az adás fókuszában a magyar kormány stratégiája áll: a „huszárvágás” politikája, amely a blokkosodás helyett a konnektivitásra épít, fenntartva a párbeszédet minden világhatalommal.
Az Európai Unió jelenlegi vezetése történelmi bűnöket követ el a migráció támogatásával és a gazdaság lerontásával, miközben egyfajta „birodalmi önmozgás” vette át az irányítást Brüsszelben a nemzetállami érdekek felett.
Adásunk kitér a magyar sikerekre is: az új űrhajósra, a Nobel-díjasunkra és a tudományos diákolimpikonokra, akik bizonyítják, hogy Magyarország a nehéz körülmények ellenére is fejlődő pályán maradt
2026 pedig sorsfordító lesz, hiszen a magyar választások tétje nem kisebb, mint a nemzeti szuverenitás megőrzése a brüsszeli adminisztráció „bábjaival” szemben.