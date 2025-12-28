Az év legnagyobb várakozása a háború lezárása volt, amely Donald Trump megválasztásával új reményt kapott, ám a brüsszeli „szabotázs” és a háborús pszichózis továbbra is Európa gazdaságát emészti.

Az adás fókuszában a magyar kormány stratégiája áll: a „huszárvágás” politikája, amely a blokkosodás helyett a konnektivitásra épít, fenntartva a párbeszédet minden világhatalommal.

Az Európai Unió jelenlegi vezetése történelmi bűnöket követ el a migráció támogatásával és a gazdaság lerontásával, miközben egyfajta „birodalmi önmozgás” vette át az irányítást Brüsszelben a nemzetállami érdekek felett.

Adásunk kitér a magyar sikerekre is: az új űrhajósra, a Nobel-díjasunkra és a tudományos diákolimpikonokra, akik bizonyítják, hogy Magyarország a nehéz körülmények ellenére is fejlődő pályán maradt

2026 pedig sorsfordító lesz, hiszen a magyar választások tétje nem kisebb, mint a nemzeti szuverenitás megőrzése a brüsszeli adminisztráció „bábjaival” szemben.