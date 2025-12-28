NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Veszélyes tervet sejtető mondatok a volt jegybankelnöktől

Bod Péter Ákos nőket minősítő kijelentése is jól mutatja, hogy mennyire veszélyes lenne egy esetleges Tisza-kormány - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert elmondta: amennyiben megvalósulnának a közgazdász elképzelései, az a Nők 40 program végét jelentené, amit éppen azért hozott létre a magyar kormány, hogy azokat a nőket, nagymamákat segítsék, akik akik részt vennének az unokáik nevelésében.

  Forrás: HírTV
Ha nagyon komolyan vennénk a statisztikát, akkor a férfiaknak kellene előbb nyugdíjba vonulni, merthogy nem élnek addig.

A nőket és a nyugdíjasokat támadta Bod Péter Ákos. A közgazdász egy korábban adott interjúban beszélt arról, hogy  tulajdonképpen a férfiaknak kellene korábban nyugdíjba menniük, ők ugyanis kevesebb ideig élnek.

Ebből a kijelentésből is látszik, hogy milyen veszélyes az amire a Tisza párt készül, ha kormányra kerülnének. 

-  a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára hívta fel a figyelmet arra, hogy amennyiben megvalósulnának Bod Péter Ákos szavai, az a Nők 40 program végét jelentené, amit éppen azért hozott létre a magyar kormány, hogy azokat a nőket, nagymamákat segítsék, akik akik részt vennének az unokáik nevelésében. 

 

