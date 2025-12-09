Zelenszkij: Ukrajnának nincs sem jogi, sem erkölcsi joga területeket átadni Oroszországnak

Donald Trump ukrajnai „béketervezetének” különböző változataira vonatkozó kérdésre Zelenszkij kijelentette, hogy a terv az eredeti 28 pontról 20 pontra csökkent, miután eltávolították belőle azokat az elemeket, amelyeket ő „nyilvánvalóan ukránellenesnek” minősített.



„ A legszilárdabb biztonsági garanciákat az Egyesült Államoktól kaphatjuk” – tette hozzá, majd pontosította: „Természetesen nem a budapesti memorandumról és üres ígéretekről beszélünk, hanem jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalásokról, amelyeket az amerikai kongresszus szavazott meg, és [az amerikaiak] eddig kedvezően állnak hozzá egy ilyen kezdeményezéshez. ”



Az ukrán elnök szerint az európai biztonsági garanciák „gyakorlatilag készen állnak”. „A legfontosabb kérdés az, hogy mire lesznek készek a partnerek egy újabb orosz agresszió esetén. Eddig nem kaptam választ erre a kérdésre” – nyilatkozta.



Ukrajna több garanciát szeretne kapni, mint amit az 1994-es budapesti memorandum előír, amelynek értelmében Oroszország, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kötelezettséget vállalt Ukrajna szuverenitásának tiszteletben tartására és az erőszak alkalmazásának mellőzésére. A megállapodás értelmében az országok vállalták, hogy Ukrajna elleni támadás esetén az ENSZ Biztonsági Tanácsához fordulnak.