Egyre ziláltabb a Tisza Párt, most már politikus nélkül is tartanak parlamenti sajtótájékoztatót

Bugnyár Zoltán így fogalmazott posztjában: "Tiszás innováció! Parlamenti sajtótájékoztató politikusok nélkül! Tarr Zoltán részvételével hirdetett meg - szűk körben - a Tisza európai parlamenti delegációja sajtótájékoztatót Brüsszelben, de arra sem Tarr, sem más EP képviselő nem ment el. Magyarázat nem volt, miért maradt(ak) távol. Újságíró sem volt sok, odautaztatott tiszás annál több! Ráadásul az esemény 20 perc késéssel kezdődött, angolul és szlovákul, magyar fordítás pedig nem volt, szlovák viszont igen."