Orbán Viktor szerint csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból

Orbán Viktor: "Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból. Ezért az a javaslatom, az a kérésem és az az ajánlatom, hogy újítsuk meg azt a szövetséget, amit 2022-ben az előző választáson kötöttünk. Mi azért nyertük meg azt a választást, mert önök bíztak bennünk és azt gondolták, hogy képesek leszünk teljesíteni azt a vállalásunkat, hogy Magyarországot kívül tartsunk a háborún. Arra kérem önöket, hogy újítsuk meg április 12-én a háborúellenes szövetségünket."