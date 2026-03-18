Orbán Viktor szerint csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból

A miniszterelnök Dunaújvárosban is foglalkozott a háború témájával.

  34 perce
  Forrás: HírTV
Orbán Viktor: "Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból. Ezért az a javaslatom, az a kérésem és az az ajánlatom, hogy újítsuk meg azt a szövetséget, amit 2022-ben az előző választáson kötöttünk. Mi azért nyertük meg azt a választást, mert önök bíztak bennünk és azt gondolták, hogy képesek leszünk teljesíteni azt a vállalásunkat, hogy Magyarországot kívül tartsunk a háborún. Arra kérem önöket, hogy újítsuk meg április 12-én a háborúellenes szövetségünket."

 

