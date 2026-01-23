A maffia raktárai megtelnek: 1500 milliárd dolláros rablási kísérlet az európai jólét romjain

A bürokraták gondolkodás nélkül rábólintottak Ukrajna 800 milliárd dolláros követelésére. Ez a csillagászati összeg azonban csak a jéghegy csúcsa, hiszen a kijevi maffia lopott holmitól roskadozó raktáraiba további 700 milliárd dollárnyi katonai finanszírozást is beleöntenének. Miközben Brüsszelben a 2027-es ukrán tagfelvételről fantáziálnak, a Donbászon dől el a tervezett amerikai-orosz-ukrán háromoldalú béketárgyalások sorsa. A magyar kormány azonban nem hagyja magára a családokat: a bejelentett rezsistop értelmében senkinek nem kell addig rezsit fizetnie, amíg a részletszabályozás nyilvánosságra nem kerül.