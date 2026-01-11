A miniszterelnök egyetlen mondattal semmisítette meg a Tisza-jelenséget

Zseniális videót osztott meg Orbán Viktor a közösségi oldalán, amelyben tűpontos diagnózist állított fel a hazai ellenzék legújabb üdvöskéjéről. A miniszterelnök szerint kár bedőlni a csillivilli marketingnek, mert a Tisza Párt valójában nem más, mint egy baloldali újrahuzalozás. A helyzetet a Latabár-féle örök érvényű igazsággal írta le: "új műsorhoz új férfi kell", de amit most látunk, az a régi, unalomig ismert műsor, csak éppen lecserélték a plakáton a főszereplőt. Ez a Facebook videó egyértelmű üzenet: a "Tisza nevű társasjáték" szabályait nem Budapesten, hanem Brüsszelben és a dollárbaloldal boszorkánykonyhájában írták. A választóknak pedig érdemes átlátniuk a szitán: attól, hogy a mérget új, divatos fiolába töltik, a hatása még ugyanaz marad.