Részeg vezetés és színpadi lövöldözés után Majka morális leckét ad Trumpnak

Ez Trump Amerikája? Nem, ez Majka alternatív valósága. A rapper, avagy Majka, aki korábban saját magát nevezte „címeres ökörnek” egy ittas vezetés után, most hirtelen külpolitikai szakértővé és erkölcsi világítótoronnyá avanzsált. Közösségi oldalán Donald Trump elnököt egy „gőgös, mentálisan sérült öregember”-nek titulálta, mintha az ő véleménye számítana bármit is a nagykörúton túl.

A Nézőpont Intézet elemzője, Erdélyi Rezső Krisztián azonban gyorsan lehűtötte a kedélyeket. Szerinte a budapesti amerikai nagykövetség dolgozói-n kívül az Egyesült Államokban valószínűleg senki nem tudja, kicsoda Majoros Péter. Miközben ő maszkos támadásokról vizionál a tengerentúlon, itthon még mindig emlékszünk a miniszterelnök nyilvános kivégzése című ízléstelen színpadi performanszára. Ez volt az a pont, amikor repült a zsíros szponzora is. Amikor a HírTV szembesíteni akarta ezzel az óriási ellentmondással, a nagy megmondóember hirtelen elnémult és nem kívánt nyilatkozni.