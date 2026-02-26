Nemzeti Kör roadshow Egerben: Az ukrán hírszerzési aktivitás és az áprilisi választás tétje

A politikai éberség ma már nem választás, hanem létszükséglet, ahogy azt a Nemzeti Kör roadshow egri közönsége is megtudhatta a szakértőktől. Néző László döbbenetes adatokat közölt: az információszerzés szintje odáig jutott, hogy az ukránok már Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét is feltérképezték az energiarendszerünknek a kritikus pontjai mentén. Ez a szisztematikus adatgyűjtés, amely a fegyvertartóktól a közművekig mindent érint, vészjósló hátteret ad a közelgő voksolásnak. Pajtók Gábor arra figyelmeztetett, hogy a választás jelentősége miatt egy rossz döntés korrekciója évtizedekbe telhet, így a kockázat óriási. Eközben Jeszenszky Zsolt rávilágított egy különös mintázatra: a Tisza párt és holdudvara a „felturbózott” mérésekkel már most a csalás narratíváját erősítik, hogy a vereség pillanatában azonnal hitelteleníthessék a demokratikus eredményt.