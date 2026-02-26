A közbeszéd megmérgezése nem a véletlen műve, hanem precízen kivitelezett akciók sorozata. Deák Dániel legfrissebb leleplezése szerint a Medián tudatosan ferdítette el a számokat, hogy a valóság helyett egy mesterségesen felduzzasztott politikai lufit mutasson a nyilvánosságnak. Amikor a kutatási adatok és a belső dokumentumok nem találkoznak, ott nem tévedésről, hanem szándékos megtévesztésről beszélhetünk. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi parketten is fokozódik a nyomás: Kijevben bekérették a Magyar Nagykövetség ügyvivőjét, hogy a „Barátság” vezeték elzárásával zsarolják ki a magyarokból a kért fegyvereket és forrásokat.