A magyar közélet két fronton is támadás alatt áll: miközben a Medián a vádak szerint szisztematikusan meghamisított adatokkal próbálja manipulálni a választói akaratot, Kijevben ismét elővették a jól ismert olajszállítási ütőkártyát. Deák Dániel birtokába jutott dokumentumok rávilágítanak a belső mérések és a publikált számok közötti ordító szakadékra, miközben az ukrán vezetés a diplomáciai protokollokat félredobva követel pénzt és fegyvert hazánktól.
A közbeszéd megmérgezése nem a véletlen műve, hanem precízen kivitelezett akciók sorozata. Deák Dániel legfrissebb leleplezése szerint a Medián tudatosan ferdítette el a számokat, hogy a valóság helyett egy mesterségesen felduzzasztott politikai lufit mutasson a nyilvánosságnak. Amikor a kutatási adatok és a belső dokumentumok nem találkoznak, ott nem tévedésről, hanem szándékos megtévesztésről beszélhetünk. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi parketten is fokozódik a nyomás: Kijevben bekérették a Magyar Nagykövetség ügyvivőjét, hogy a „Barátság” vezeték elzárásával zsarolják ki a magyarokból a kért fegyvereket és forrásokat.