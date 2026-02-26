Benz-motoros villamos hintó és brüsszeli sötétség: Miért küzd a kormány az elhibázott zöldpolitika ellen?

A kecskeméti Mercedes-gyár falai között ma nemcsak a technológiai kiválóságot, hanem a magyar munkaerő precíz, áldozatkész és kreatív helytállását is ünnepelték az 5000. munkatárs belépésével. Orbán Viktor miniszterelnök egy 1892-es apróhirdetést idézve emlékeztetett arra, hogy a márka és a magyar innováció kapcsolata történelmi léptékű, ám a jövőt most a rossz zöld átmenet árnyékolja be. A kormányfő hangsúlyozta, hogy nagy küzdelmet vívnak a gyárak és a háztartások biztonságáért, hiszen ha nem lesz olcsó energia, az európai autóipar versenyképessége kártyavárként omolhat össze a globális piacon. Miközben a német cég a 140 éves fennállását ünnepli, a kecskeméti üzem 14 év alatt több mint kétmillió gépjárművet bocsátott útjára, bebizonyítva, hogy a magyar szakértelem nemzetközileg elismert szintet képvisel.