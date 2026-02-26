Három a magyar igazság: Elhasalt ismét a bolgár Ludogorec, a Ferencváros egyedüli magyar csapatként áll Európában

A Ferencváros 2-0-ra legyőzte a vendég Ludogorecet a labdarúgó Európa-liga rájátszásának első körös visszavágóján, csütörtökön, ezzel 3-2-es összesítéssel továbbjutott a nyolcaddöntőbe.
A mérkőzésen végig fölényben volt a hazai együttes, amely már a szünetben két góllal vezetett Gavriel Kanichowsky és Kristoffer Zahcariassen találataival.
Az FTC ebben az idényben ötödször csapott össze a Ludogoreccel és harmadszor győzte le a bolgár riválist. Robbie Keane vezetőedző együttese a legjobb 16 között a portugál FC Portóval, vagy Bragával találkozik majd.