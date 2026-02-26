Diplomáciai sakkjátszma vagy globális tűzvész? Teherán rakétákkal, Amerika PR-stratégiával üzent

Az iráni konfliktus eszkalációja jelenleg egy olyan sakktáblán zajlik, ahol a bábukat már éles lőszerrel töltötték meg. Miközben az alelnök, Vance határozottan állítja, hogy bizonyítékaik vannak a titkos atomfegyver-gyártás felpörgetésére, a Perzsa-öböl vizein cirkáló amerikai flotta jelenléte önmagában is felér egy hadüzenettel. A stratégia kísértetiesen emlékeztet a 2025 júniusi eseményekre: a Fehér Ház ismét egy olyan izraeli támadás forgatókönyvét írja, amely után a saját beavatkozását már csupán szükségszerű „rendcsinálásként” tálalhatja a választóknak. Teherán azonban nem marad adós a válasszal; a legfelsőbb vezető által beígért regionális ellentámadás réme azt vetíti előre, hogy a diplomáciai rendezés elutasítása nem egy lokális villámháborút, hanem az egész Közel-Kelet lángba borítását eredményezheti.