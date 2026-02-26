Megbecsülés és emelt fő: Hogyan vált végre vonzó életpályává a tanítás Magyarországon?

A kormány stratégiai célja, hogy a pedagógusok bérszínvonala elérje a diplomás átlagbér 80%-át, és ezen az úton a mostani egyszeri juttatás egy újabb fontos állomás. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a 150 ezer forint kifizetése az állami intézményekben március 20-ig lezajlik, az egyházi és alapítványi iskolákban pedig technikai okokból április elején várható. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter szerint ez a kiszámítható béremelés és az extra juttatások rendszere már az egyetemi jelentkezéseken is érezteti hatását. A szakma iránti érdeklődés ugrásszerűen megnőtt, hiszen a kollégák látják: a kormány tartja magát a 2024-ben megkezdett ütemtervhez.