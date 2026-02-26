36-36 helyett 40-33? Brutális adathamisítással vádolják Hann Endre cégét

A politikai elemzések világában ritka az olyan nyílt lelepleződés, mint amit a 21. Század Intézet vezető elemzője tárt a nyilvánosság elé a Medián kapcsán. Deák Dániel bizonyítékai szerint a Medián valódi januári mérése a valóságban 36-36 százalékos döntetlent mutatott a két legnagyobb erő között, ám a publikált verzióban valahogy mégis 40-33-as Tisza Párt előny kerekedett ki. Ez a gyanús közvélemény-kutatás nem az első eset, amikor Hann Endre legújabb kutatása körül kérdőjelek sorakoznak, hiszen korábban a DK is vádolta már őket az adatok pénzért történő „feljavításával”. A szakmai hitelesség romjain pedig ott díszelegnek a hamisított adatok, amelyek láthatóan csak a Fidesz rovására és Magyar Péterék javára módosultak az adattáblákban.

Olyan ez, mint a piaci kofa, aki titokban megbuherálja a mérleget, hogy a félkilós kenyeret is egykilósként adja el a gyanútlan vásárlónak. A „legjobb humorista” jelző ebben a közegben nem csupán egy poszt, hanem a szakmai csőd kíméletlen diagnózisa.