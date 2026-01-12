Az Operatív Törzs hóhelyzettel kapcsolatos aktuális tájékoztatója

Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs üléséről 2026.01.12-én.
Mukics Dániel tájékoztatója az Operatív Törzs üléséről:
- Nincs elzárt település az országban
- 1-5 centiméter hó és -15 fokos hideg várható
- Zavartalan a betegellátás az egészségügyben
- 5-10 perces késésekre kell számítani a vasúti közlekedésben
- A rendőrök folyamatosan járőröznek a vízpartokon
- 3432 esetben riasztották a mentőket
Vasárnap: 156 munkagép takarította az utakat, 54 esetben riasztották a tűzoltókat, 41 épületben keletkezett tűz, 12 személyi sérüléssel járó baleset történt
Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a polgárőrség munkájáról adott tájékoztatást a rendkívüli téli időjárással kapcsolatban:
- Polgárőrök is segítenek a hidegben
- Naponta 5-6 ezer polgárőr teljesít szolgálatot
- A hóeltakarításban is segítenek a polgárőrök
- A tanyán élőkről is gondoskodnak a polgárőrök
- Hajléktalan őrjáratokat szerveztek a fővárosi polgárőrök
Dr. Balogh János országos rendőrfőkapitány a rendőrség tevékenységéről számolt be. A rendőri intézkedés célja az életmentés és a megelőzés.