Az Operatív Törzs hóhelyzettel kapcsolatos aktuális tájékoztatója

Mukics Dániel tájékoztatója az Operatív Törzs üléséről:

- Nincs elzárt település az országban

- 1-5 centiméter hó és -15 fokos hideg várható

- Zavartalan a betegellátás az egészségügyben

- 5-10 perces késésekre kell számítani a vasúti közlekedésben

- A rendőrök folyamatosan járőröznek a vízpartokon

- 3432 esetben riasztották a mentőket

Vasárnap: 156 munkagép takarította az utakat, 54 esetben riasztották a tűzoltókat, 41 épületben keletkezett tűz, 12 személyi sérüléssel járó baleset történt



Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a polgárőrség munkájáról adott tájékoztatást a rendkívüli téli időjárással kapcsolatban:

- Polgárőrök is segítenek a hidegben

- Naponta 5-6 ezer polgárőr teljesít szolgálatot

- A hóeltakarításban is segítenek a polgárőrök

- A tanyán élőkről is gondoskodnak a polgárőrök

- Hajléktalan őrjáratokat szerveztek a fővárosi polgárőrök

Dr. Balogh János országos rendőrfőkapitány a rendőrség tevékenységéről számolt be. A rendőri intézkedés célja az életmentés és a megelőzés.