Az Operatív Törzs koordinálja a rendkívüli időjárás elleni védekezést

A rendkívüli időjárási körülmények miatt a kormány Operatív Törzset állít fel - jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta: a következő napok extrém időjárása miatt a miniszterelnök döntése alapján a belügyminiszter vezetésével Operatív Törzs jön létre, amelynek feladata a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálása.