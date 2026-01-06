Az Operatív Törzs koordinálja a rendkívüli időjárás elleni védekezést

A rendkívüli időjárási körülmények miatt a kormány Operatív Törzset állít fel - jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta: a következő napok extrém időjárása miatt a miniszterelnök döntése alapján a belügyminiszter vezetésével Operatív Törzs jön létre, amelynek feladata a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálása.
A miniszter arra is felhívta a figyelmet: mindenki fokozott figyelemmel kövesse a meteorológiai riasztásokat, az aktuális útviszonyokat, a hatóságok közleményeit, valamint használják a Katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását.