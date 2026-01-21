Műsororunk vendégei tűpontosan rávilágítottak arra a tarthatatlan állapotra, amit a kaviárszagú luxusból vezényelt brüsszeli háborús törekvések kényszerítenének Európára. Miközben a Tisza Párt képviselői láthatóan kényelmesen elhelyezkedtek Manfred Weber és Ursula von der Leyen ölében, elfelejtik, hogy a magyar emberek számára a béke nem csupán egy választható opció, hanem a túlélés záloga. Magyarország békepárti álláspontja sziklaszilárd marad, hiába próbálja a gátlástalan háborús uszítás elleni küzdelem erejét megtörni a globális nagytőke és hazai bábjaik szövetsége. A műsorban elhangzott elemzés bebizonyította, hogy a nemzeti szuverenitás védelme az egyetlen gát, amely megállíthatja a háborús pszichózis eszkalációját. A pesti messiás és „agyhalott” különítménye hiába reméli a konfliktus elhúzódását, a józan ész és a magyar érdek végül győzedelmeskedik a fegyvercsörtetés felett.