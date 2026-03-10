A román kormány azon dolgozik, hogy elkerülje a 10 lejes literenkénti árat

Romániában az elmúlt 10 év legmagasabb üzemanyagárát az orosz-ukrán háború kitörése után mérték, amikor a benzin ára megközelítette a 677 forintnyi összeget, a gázolaj ára pedig 721 forint fölé ugrott. A románok most átlagosan 650 forint feletti összeget fizetnek egy liter benzinért, és 680 forintnál is drágább egy liter gázolaj.

Szakértők szerint viszont sokkoló áremelkedés jöhet, ha elhúzódik a közel-keleti konfliktus. Az üzemanyag ára májusig akár 890 forint fölé is emelkedhet, így a kormánynak azonnal lépnie kell.