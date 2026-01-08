Educatio: 130 kiállító várja három napon keresztül a diákokat

Van, aki már céltudatosan érkezik az Educatio kiállításra, más pedig minden téren érdeklődik a felsőoktatás lehetőségeiről. Az idei, 26. expón nem csak szimpla szórólapokkal találkozhatnak a látogatók, ugyanis az Állatorvostudományi Egyetem pónikkal érkezett, a Pécsi Tudományegyetem pedig csúcstechnológiás orvosi eszközöket hozott. Az esemény sajtófőnöke elmondta: ez az eddigi legnagyobb Educatio kiállítás, ugyanis a magyar felsőoktatási intézmények nagy része elhozta saját látványosságait.

A látogatók még a kulturális és innovációs miniszterrel is beszélgethettek. Hankó Balázsnak a leendő egyetemisták tettek fel kérdéseket a tanulmányaikról. A miniszter elmondta: az elmúlt években versenyhelyzetbe hozták ez egyetemeket, ez fejlődést és érdeklődést hozott. Ennek eredménye, hogy a világ élvonalába kerültek a magyar egyetemek - tette hozzá a miniszter. Hankó Balázs hangsúlyozta: mindezzel az a cél, hogy 2030-ra magyar egyetem kerüljön a világ 100 legjobb felsőoktatási intézményei közé.