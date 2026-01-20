Elszökött az újságírók elől a Tisza jelöltje miután lebukott a rendőrségen

A Tisza Párt legújabb politikai szélhámossága minden képzeletet felülmúló módon bukott meg a rendőrségi jegyzőkönyvek tükrében. Magyar Péter gátlástalanul hergelte a közvéleményt Szimon Renáta állítólagos megtámadásával, miközben a jelölt a hatóságoknak beismerte, hogy senki sem bántotta vagy szidalmazta őt. A valóság sokkal prózaibb: a tiszás önkéntesek önkényesen egy magánterület parkolóját foglalták el, a tulajdonos pedig csupán arra kérte őket, hogy ne akadályozzák a forgalmat. Ebből a hétköznapi vitából kreált a baloldali messiás egy nem létező atrocitást, miközben Tarr Zoltán láthatatlan felvételekkel operálva próbálja életben tartani a haldokló narratívát. Rétvári Bence államtitkár szerint ez az eset is bizonyítja, hogy a Tisza Pártnak semmi más terve nincs, mint végig hazudni az egész kampányt a hatalom reményében. A váci jegyzőkönyvek mostantól a szavahihetőség hiányának mementójaként szolgálnak minden választó számára, aki a tisztességet tartja szem előtt. Ebben a játszmában a vidéki emberek józan esze maradt az egyetlen biztos választás.