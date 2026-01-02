Ferencz Orsolya: Hadházy Ákos kisszerű politikai haszonszerzésből kritizálta Kapu Tibort

Kapu Tibor a köztársasági elnökkel együtt köszöntötte a magyarokat az újévi beszédben. Az űrhajós azt mondta: vannak, és kell is, hogy legyenek közéleti viták, de ezek közepette is egy nemzethez tartozunk. A 2026-os évre azt kívánta, hogy bánjunk egymással tisztelettel és méltósággal.

A jókívánság azonnal célba ért. A botrányos akcióiról és lyukas zoknijáról hírhedté vált Hadházy Ákos azonnal nekirontott az űrhajósnak. Propagandistának nevezte Kapu Tibort, majd a szakmai tudását is megkérdőjelezte. Azt írta: attól, hogy egy magáncégnél megveszünk egy széket egy űrhajóban, még nem leszünk űrkutató nemzet.

Hadházy Ákos megsértett több száz tudóst és mérnököt, és semmibe vette hosszú évekig tartó munkájukat, kutatásaikat - jelentette ki az űrkutatásért felelős kormánybiztos.

Kapu Tibor nem propagandista - váratlan helyről védték meg Kapu Tibort. Déri Tibor, Újpest ellenzéki polgármestere azt üzente Hadházy Ákosnak, hogy nem azt kell támadni, aki teljesített, hanem azt, aki rátelepszik mások teljesítményére, majd magát ünnepelteti.