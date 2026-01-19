Hamis képet vizionálnak

Továbbra sem zavarják a tények a Tisza Párt vezetőségét. Magyar Péter után most Tarr Zoltán hazudott arról, hogy atrocitás érte egyik képviselőjelöltjüket, Szimon Renátát. Az azonban már korábban kiderült, hogy ez nem igaz. A Tisza Párt alelnöke azonban kitart emellett, sőt szerinte más képviselőjüket is támadás érte.
"Szimon Renátát megtámadták ez nem hazugság."
Tarr Zoltán a hétvégén azt állította, hogy képviselőjelöltjüket, Szimon Renátát megtámadták pultozás közben. Azóta azonban Szimon Renáta rendőrségi tanúvallomásából kiderült, hogy senki sem szidalmazta és senki sem bántotta a Tisza képviselő-jelöltjét.