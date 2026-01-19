Hatalmas pusztítást végeznek

Több ezer kárókatona lepte el a Balaton térségét - a madarak hatalmas pusztítást végeznek, naponta több tonna halat is képesek elfogyasztani a tóból - akár a védett halfajokból is. *** A kárókatonák jellemzően a Baltikumból érkeztek hazánkba, ugyanis olyan tavakat keresnek, amelyek nincsenek befagyva - azokból tudnak táplálkozni. A szakemberek kénytelenek fellépni ellenük, hogy megvédjék a Balaton és a környező halastavak halállományát.