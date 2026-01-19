NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Több ezer kárókatona lepte el a Balaton térségét - a madarak hatalmas pusztítást végeznek, naponta több tonna halat is képesek elfogyasztani a tóból - akár a védett halfajokból is. *** A kárókatonák jellemzően a Baltikumból érkeztek hazánkba, ugyanis olyan tavakat keresnek, amelyek nincsenek befagyva - azokból tudnak táplálkozni. A szakemberek kénytelenek fellépni ellenük, hogy megvédjék a Balaton és a környező halastavak halállományát.

  • 25 perce
  • Forrás: Hír TV
Több ezer kárókatonát vett videóra a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója néhány nappal ezelőtt a tónál. 


 

 

