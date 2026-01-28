Hazudtak reggel, éjjel meg este! Egy volt párttag szerint létezik a Tisza Párt megszorító csomagja

Ma este a Monitor stúdiójában darabokra szedjük a képmutatást, hiszen egy kiugrott tiszás informátor borította az asztalt és megerősítette azt, amit mi már régóta tudtunk: a fiók mélyén igenis ott lapul Magyar Péter és tanácsadóinak titkos terve, a hírhedt megszorító csomag. Miközben a Facebook-liveokban Kánaánt és ingyen sört ígérnek mindenkinek, a választási ígéretek vs valóság mérlege a háttérben már a lakosság megsarcolása felé billen. A forrásunk szerint a titkos nadrágszíjmeghúzás nem kímélné a családokat sem, bizonyítva, hogy a baloldali gazdaságpolitika receptje semmit sem változott 2010 óta, a gazdájuk ugyanaz, csak most éppen más színű logó alatt próbálják eladni a feketelevest.