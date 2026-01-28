Kijev tapsol, a dílerek örülnek, a magyaroknak meg marad a brutális megszorítás

Brüsszelben ismét elgurult a gyógyszer – vagy éppen túl sokat vettek be belőle –, ugyanis a bürokratáknak most éppen a magyar zéró tolerancia elve csípi a szemét, szerintük ugyanis a drogosoknak jogai vannak, a normális embereknek meg tűrniük kellene a bódult ámokfutást. De amíg a kormány tartja a frontot, addig a Tisza Párt háza táján már pezsgőt bontanak Kijevben: Zelenszkijék ugyanis epedve várják Magyar Péter hatalomra kerülését, mert pontosan tudják, hogy ő szó nélkül végrehajtaná az utasításokat, legyen szó fegyverről vagy pénzről. De a feketeleves csak most jön: egy kiugrott tiszás szakértő végre megtörte a csendet és kitálalt a színfalak mögötti valóságról. A Facebook-liveokban ígért Kánaán helyett a valóságban egy brutális megszorító csomag terve lapul a fiókban, amely adóemelésekkel és a családtámogatások megvágásával „hálálná meg” a szavazatokat. Miközben a brüsszeli drogpolitika a kertek alatt lopakodna be, Ukrajna uniós csatlakozása pedig prioritás lenne, a magyar családoknak maradna a számla. A „messiás” tehát nemcsak a nadrágszíjat húzná meg, hanem a józan észnek is búcsút intene.