Hóhelyzet az országban: friss tudósítások

Hófúvások miatt Fejér vármegyében már több település megközelíthetetlen közúton. A friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. A 8106-os számú út Etyek és Alcsútdoboz között nem járható, Csákberény és Bodmér között a rossz látási és útviszonyok miatt jelenleg korlátozottan megközelíthető, a Söréd–Csákvár–Bicske összekötő út egy szakaszán pedig rendőrök irányítják a forgalmat.

Továbbra is teljes a felkészültség Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a hóhelyzet miatt. Az előrejelzések szerint a következő időszakban újabb havazás és hófúvás várható. Fokozott óvatosságra intik a közlekedőket, különösen a zempléni falvakban, ahol elzáródások is előfordultak. Miskolcról Mihály Bence tudósított.

Pécsen 20-25 centiméteres hó esett a napokban. Csütörtökre a napsütés hatására azokon a helyeken, ahol korábban sózták az utakat, szinte már el is olvadt. A főutak jól járhatók, elzárt település pedig nincs a térségben. Pécsről Németh Kriszta tudósított.

A hó és közlekedési helyzetről Budapesten Adorján Kira tudósított. A főutakról nagymértékben eltávolították a havat, de sok mellékutcában még nem teljesen történt meg az eltakarítás. Csúszós járdákkal és latyakos utakkal találkozhatunk.