Magyar Nemzet: Bajnai Gordon beállt Magyar Péter mellé

Márki-Zay Péter mozgalmától Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdathoz majd azon keresztül az ellenzéki kampányba gurultak 2022-ben a hírhedtté vált amerikai dollárok. A DatAdat tevékenységének központi elemei közé tartozik, hogy civil szervezeteket és politikai ügyfeleket támogat. Mikroadomány-gyűjtő kampányokat szervez és bonyolít le. A DatAdatnak van még egy tevékenységi köre ez pedig az adatok kezelése. Ez utóbbi feladat kapcsán indított vizsgálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A DatAdat működése ugyanis nemzetbiztonsági kérdéseket vetett fel.

2024 áprilisban pedig már Magyar Péter magyarázkodott Bajnai Gordon és körének ismételt feltűnése miatt. A politikai szárnybontogatását népszerűsítő Talpramagyarok.hu oldal adatkezelési tájékoztatójában ugyanis felbukkant két cég a Lundadonate és az Estratos neve. Előbbit Bajnai volt titokminisztere irányította, utóbbi pedig nem volt más mint, a DatAdat leányvállalatának átkeresztelt változata.

Azt követően, hogy a Magyar Nemzet lerántotta a leplet Magyar Péter és a Bajnai Gordon-féle DatAdat-os csapat közötti kapcsolatról, a két cég neve azonnal eltűnt a honlapról. Magyar Péter később azzal mentegetőzött, hogy ők csak kapták valakitől az adatvédelmi tájékoztatót.