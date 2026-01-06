Most dől el Budapest sorsa: Élőben közvetítjük a miniszterelnök sorsdöntő bejelentéseit

Orbán Viktor ma délután a fővárosi kampány egyik legfontosabb állomásához érkezik, ahol Szentkirályi Alexandra társaságában jelöli ki a politikai irányt. A Fidesz budapesti jelöltállító gyűlés eseményeit csatornánk kiemelt figyelemmel kíséri és élőben közvetíti nézőinek. A programunk 17.00 órakor híradóval indulunk, hogy a legfrissebb hírek után azonnal a helyszínre kapcsolhassunk a tudósítóinkhoz. A miniszterelnök beszéde várhatóan 17.35-17.50 között lesz, amelyben vélhetően a legfontosabb stratégiai kérdéseket és a választási tétet ismerteti majd. Ezt követően, a hivatalos menetrend szerint 17.50-18.00 között beszél Szentkirályi Alexandra, aki a konkrét fővárosi elképzeléseket és a kampánycsapat céljait osztja meg a nagyközönséggel.

Ne maradjanak le a részletekről, kövessék az eseményeket a televízió képernyője előtt és online felületeinken is!