Rezsivédelem és diplomáciai pengeváltás: Gajdics Ottóval a vélemények frontvonalán

A HírFM és a HírTV interaktív műsorában, a Paláverben Gajdics Ottó műsorvezető ezúttal is a napi politika legégetőbb kérdéseit vette górcső alá. A középpontban a kormány legújabb döntése, a januárig bevezetett rezsiárstopp, valamint a magyar-ukrán diplomáciai feszültség állt.
A betelefonálók segítségével azonban a műsor hamar túllépett a hivatalos közleményeken: Hódmezővásárhely elhanyagolt útjaitól kezdve a generációs politikai feszültségekig és a háborús emlékezetig terjedt a diskurzus, rámutatva a társadalom mélyben húzódó aggodalmaira és a közelgő választási esélyekre.