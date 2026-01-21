Rezsivédelem és diplomáciai pengeváltás: Gajdics Ottóval a vélemények frontvonalán

A HírFM és a HírTV interaktív műsorában, a Paláverben Gajdics Ottó műsorvezető ezúttal is a napi politika legégetőbb kérdéseit vette górcső alá. A középpontban a kormány legújabb döntése, a januárig bevezetett rezsiárstopp, valamint a magyar-ukrán diplomáciai feszültség állt.