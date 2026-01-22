Míg a brüsszelben a háborús pszichózis az úr, Orbán Viktor a közösségi oldalán vágta a kijevi vezetés szemébe a húsbavágó igazságot. A miniszterelnök világossá tette: a magyar érdek nem eladó, a „szabad ember” pedig nem dől be a kaviárszagú hízelgésnek és a válogatott sértéseknek. Magyarország marad a béke szigetén, miközben továbbra is segítő kezet nyújt az ukrán népnek – de nem a frontvonalon.
A szuverén magyar külpolitika újabb tanúbizonyságát adta annak, hogy a nemzeti érdekek védelme nem ismer kompromisszumot a háborús uszítással szemben. Orbán Viktor válaszlevele a kíméletlen őszinteség és a stratégiai nyugalom mesterműve, amelyben tűpontosan rávilágított a „szabad ember” és a „szorult helyzetben lévő” vezető közötti áthidalhatatlan szakadékra.
Válasz Zelenszkij elnöknek.
Kedves Volodimir!
Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad.
Ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk.
A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár.
Viktor
A kijevi hízelgés és átok lepattant a magyar falakról, hiszen a miniszterelnök számára a magyar családok biztonsága előbbre való minden brüsszeli vagy washingtoni elvárásnál. Annak ellenére, hogy Volodimir Zelenszkij negyedik éve képtelen a béke útjára lépni, Magyarország továbbra is biztosítja a humanitárius segítséget, az áramot és az üzemanyagot, bizonyítva, hogy a keresztényi szeretet és a józan ész kéz a kézben jár. A válogatott sértések nem térítik el hazánkat a békepárti útról, hiszen mindenki megkapja, ami jár neki, és az élet végül elrendezi a háborús hiénák sorsát is.