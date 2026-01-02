Több, a baloldalhoz köthető személy is egyetért a Tisza Párt programjával

"Most kimondom nyíltan a legelső pillanatban. E program végrehajtása fájni fog." - így jelentette be megszorító csomagját Bajnai Gordon, miután 2009-ben átvette a miniszterelnöki posztot Gyurcsány Ferenctől. A volt kormányfő most rehabilitálta magát, visszatért és burkoltan Magyar Péter mögé sorakozott fel. A HVG-nek adott interjújában azt hangoztatta: a jelenlegi kabinet az országot tartós lemaradásba kormányozta. Szerinte ezen az irányon változtatni kell, és bárki, aki ezt képes elhozni, jobb alternatíva a jelenleginél.

De nem Bajnai Gordon ez egyetlen aki visszatért a hírhedt baloldali politikusok közül. Legutóbb a megszorításairól híressé vált Bokros Lajos sietett támogatásáról biztosítani a Tisza Párt elnökét. Korábban pedig az MSZP egykori elnöke a tervezett gázáremelést tagadó Lendvai Ildikó sorakozott fel.

A Tűzfalcsoport mutatott ár, hogy a Tisza párt nem más mint a régi baloldali elit visszatérési kísérlete új csomagolásban. Ezt erősítette meg az első szám Tiszásnak nevezett Kéri László is, aki arról értekezett egy podcastban, hogy a Tisza egy baloldali párt.

Menczer Tamás hangsúlyozta: az a volt miniszterelnök segíti a Tisza Pártot, aki 2010 előtt elvette a magyar emberek pénzét. Hozzátette: Magyar Péterék megszorítócsomagja is pontosan ugyan erről szól, hogy aztán szétoszthassák az ukránoknak, multiknak és a bankoknak.