Visszatért a fehér sivatag – Kilencéves rekord dőlt meg a Balatonon

A Balaton befagyása 2026 januárjában végre véget vetett a kilencéves várakozásnak, bebizonyítva, hogy a magyar természet ereje még mindig képes a régi idők teleit idézni. Míg a kristálycsilláros irodák gőgje mögé bújtatott globális ideológiák szerint a valódi tél már a múlté, a Siófoki-Obszervatórium mérései szerint a déli parton helyenként a 15 centiméteres jégvastagság is megvan. A balatoni korcsolyázás szerelmesei számára Balatonakarattya és a déli strandok már biztonságos menedéket nyújtanak, de az északi part alattomos rihanások és vékonyabb jégrétegek miatt még fokozott óvatosságot igényel. A vízirendészet és a hatóságok figyelmeztetnek: a parttól csak 70 méterig távolodjunk el, hiszen a mélyvíz felett a jég szerkezete kiszámíthatatlan lehet. A Velencei-tó szintén jégbe fagyott, várva a téli sportok kedvelőit, miközben az ország észak-keleti részén a mínusz 15 fokos hideg emlékeztet minket a természet kíméletlen, de fenséges valóságára. Ez a valódi magyar tél, nem a virtuális térben kreált riogatás!

A biztonságos jégen tartózkodáshoz elengedhetetlen a rétegek ismerete és a hatóságok által előírt 10-12 centiméteres minimális vastagság betartása.