Vezércikk - Nehogy már a nyúl vigye a vadászpuskát, a befőtt pedig eltegye a nagymamát!

A Vezércikk mai tartalmából idézve:
- Nyílt levél – Orbán Viktor azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében
- Óvintézkedés - Elrendelték a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét
- Felelni fog! - Elkapták a Fidesz-aktivista támadóját
Vendégeink szemszögét is ismertetjük:
- Máthé Zsuzsa, akinek a gyomra egyre gyakrabban szorul el a gyötrő háborús hírek hallatán
- Móczár Gábor, aki szerint az Északi Áramlat felrobbantása abszolút figyelmeztető jel a hazai érzékeny energetikai infrastruktúra fokozott védelmére.
- Szűcs Gábor, aki egyáltalán nem csodálkozik a tiszások agresszivitásán, akik azt hiszik, hogy 45 nap múlva bárkivel bármit megtehetnek.