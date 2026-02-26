NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Vezércikk - Nehogy már a nyúl vigye a vadászpuskát, a befőtt pedig eltegye a nagymamát!

Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek: azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében.

A Vezércikk mai tartalmából idézve: 

  • Nyílt levél – Orbán Viktor azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében
  • Óvintézkedés - Elrendelték a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét
  • Felelni fog! - Elkapták a Fidesz-aktivista támadóját 

Vendégeink szemszögét is ismertetjük: 

  • Máthé Zsuzsa, akinek a gyomra egyre gyakrabban szorul el a gyötrő háborús hírek hallatán
  • Móczár Gábor, aki szerint az Északi Áramlat felrobbantása abszolút figyelmeztető jel a hazai érzékeny energetikai infrastruktúra fokozott védelmére.
  • Szűcs Gábor, aki egyáltalán nem csodálkozik a tiszások agresszivitásán, akik azt hiszik, hogy 45 nap múlva bárkivel bármit megtehetnek.
     

 

 

