Orbán Balázs nem kertelt, amikor kijelentette: Magyarország nem lesz Ukrajna pénztárcája. A Nemzeti Petíció éppen erről szól: meg kell akadályozni, hogy a magyar emberek pénzéből finanszírozzuk Kijev működését és az ukrán rezsi költségeit. A politikai igazgató rámutatott a brüsszeli és kijevi tervek abszurditására. Az orosz energia kivezetése 2027-ig ugyanis nem más, mint gazdasági öngyilkosság, ami ellehetetlenítené a rezsistopphoz hasonló intézkedések fenntartását. Brüsszelben persze könnyen osztogatják a más pénzét, de a magyar kormány nem kér a "szolidaritásból", ha az a saját polgáraink kifosztásával jár. Kijevben talán azt hiszik, itt kolbászból van a kerítés, de Orbán Balázs most lehűtötte a kedélyeket: a magyar érdek az első, a többi csak utána jön – vagy még akkor sem.