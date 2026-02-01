A wc-kefés botrány után újabb mélypont: Lőcsei Lajos „csak apukaként” haknizott, miközben a saját rendezvényükön szidták a Tiszát

A Tisza Párt ismét bizonyította, hogy a szervezőkészségük vetekszik egy óvodai csoportéval, csak itt a következmények súlyosabbak. A szombati "pártpolitikától mentes" tüntetésen természetesen azonnal megjelent Lőcsei Lajos, a Momentum politikusa, aki azzal a bődületes dumával próbálta menteni a menthetetlent, hogy ő "elsősorban szülő, apa, magyar és cigány", és csak "negyed sorban politikus". Persze, Lajos, mi meg elhisszük, hogy a Mikulás hozza az aláírásokat. De a show igazi fénypontja az volt, amikor a szervezők, mint valami amatőr színjátszókör, Oláh Ibolyát szólongatták a színpadon egy csokor virággal a kezükben. Kicsi bökkenő: a művésznő nem volt ott. "Oláh Ibolya nincs itt, ezért ezt a virágcsokrot már nem tudjuk átadni neki" – hangzott el a mondat, ami bevonul a politikai lúzerség történelemkönyvébe. És ha ez nem lett volna elég: egy idős hölgy a mikrofonba mondta bele a frankót, élesen kritizálva Magyar Péter hangosbemondós ordibálását és gyűlöletkeltését. Ez az igazi öngól, kérem szépen!