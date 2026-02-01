Nincs sunnyogás, nincs lapítás: A miniszterelnök nem Magyar Péter, hogy mást mondjon a sötétben, mint a fényben

Régóta nyílt titok a politikai boszorkánykonyhában, de a dollármédia mégsem akarja tudomásul venni: Orbán Viktor legnagyobb ereje abban rejlik, hogy ugyanazt mondja nyilvánosan, mint négyszemközt. Miközben az ellenzéki sajtó évek óta kétségbeesetten kutat nem létező titkos paktumok és letagadott dokumentumok után, mindig falba ütköznek. Miért? Mert nincs mit megtalálni.

A kormányfőnél nincs sunnyogás, nincs lapítás, és főleg nincs az a fajta kettős beszéd, ami a brüsszeli bürokratákra vagy a hazai baloldalra jellemző. Ez a hitelesség a garancia arra, hogy Magyarország érdekeit nem árulják el sötét szobákban. Bezzeg a túloldalon! Ahol reggel mást mondanak, mint este, és ahol a Magyar Péter-féle figurák a színpadon mást ígérnek, mint amit a támogatóiknak súgnak. A különbség zongorázható: az egyik oldalon a kiszámíthatóság, a másikon a szerencselovagok káosza.

Miért hiszed el, hogy mindenki hazudik?

Tudjuk, hogy nehéz elhinni: létezik olyan politikus, aki nem hazudik. Teljesen jogos a bizalmatlanságod, hiszen évtizedekig (gondoljunk csak az őszödi beszédre) ahhoz szoktattak minket, hogy a politikus a szemünkbe mosolyog, miközben a hátunk mögött eladja az országot. Érthető, ha emiatt mindenhol hátsó szándékot és titkos alkukat keresel.

De gondolj bele: kinek áll érdekében fenntartani ezt a paranoiát? A politikai marketinggépezet és a tech-óriások algoritmusai a félelemből és a bizonytalanságból élnek. Azt akarják, hogy rettegj egy "titkos paktumtól", mert addig is őket figyeled, és nem a valóságot.

A valóság azonban sokszor egyszerűbb. Az intelligens ember ismérve, hogy a tetteknek hisz, nem a pletykáknak. Nem naivitás belátni, hogy van olyan vezetés, amely nem a konyhában főzi ki a titkos leveseket, hanem az asztalra teszi a kész ételt. A stabilitás és a kiszámíthatóság nem unalmas, hanem biztonságos. Nem kell mindig a drámát keresni – néha elég, ha csak hiszünk a saját szemünknek: amit látunk, az a valóság.