A dokumentum, amit a Tisza Párt elrejtene: Döbbenetes vagyonra derült fény – Miből telik erre valójában?

Aki eddig elhitte a lyukas nadrágszíj és a „szegény legény” meséjét, annak most ajánljuk, hogy üljön le, mielőtt megnézi a videót. Magyar Péter vagyonnyilatkozata ugyanis nem egy forradalmár, hanem egy dőzsölő mágnás életvitelét tükrözi. Ingatlanok sora, eltitkolt gazdagság és olyan mértékű megtakarítás, amiért egy tisztességesen dolgozó magyarnak több emberöltőn át kellene robotolnia. De álljunk meg egy pillanatra, és használjuk a józan paraszti eszünket! Tisztázatlan eredet? Szerencse? Vagy valami más?

Mindannyian tudjuk, hogy a kemény munka gyümölcse édes, de ritkán terem hirtelen ekkora birtokokat és pénzhegyeket. A „messiás” előszeretettel ostorozza a rendszert, de úgy tűnik, a zsebeit azért köszönte szépen, alaposan megtömte közben. A kontraszt bicskanyitogató: miközben híveitől adományokat kér, ő maga olyan lábon él, amit a legmerészebb álmainkban sem képzelnénk.