Péter magyar bűnözőkkel és külföldi bankárokkal támad – Ezt a videót látnod kell, mielőtt késő lesz!

Aki azt hitte, hogy Magyar Péter a "szabadságot" hozza el, annak most ajánljuk hideg zuhanyként Orbán Viktor hatvani beszédét. A miniszterelnök a Háborúellenes gyűlésen kőkemény tényekkel szembesítette a hallgatóságot. Kiderült: a Tisza Párt a „szeretet” nevében konkrétan bűnözőket, rablásért és erőszakért elítélt alakokat küldött a gyöngyösi Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék a békés magyarokat. De ez csak a jéghegy csúcsa!

A kormányfő rámutatott: a Tisza holdudvarában megjelentek a „londoni lobbisták”, a Shelltől és az Erste Bank éléről ejtőernyőztetett figurák. Mi a céljuk? Pofonegyszerű: eltörölni a rezsicsökkentést, hiszen ők a profitban érdekeltek, nem abban, hogy a magyar családok ne fagyjanak meg. Orbán Viktor szerint ezek az emberek a „büdös életben” nem fognak nemet mondani a háborúra, mert a megbízóik érdeke a konfliktus. A videóban a miniszterelnök nemcsak a veszélyekről beszél, hanem a jövőről is: 1 millió forintos átlagbért ígér, ha sikerül megőrizni a békét.